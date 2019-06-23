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Bolu Dağı'nda asit yüklü tanker kaza yaptı

Düzce'nin Bolu Dağı istikametinde hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı.

DHA | 23.06.2019 - 05:28..
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Bolu Dağı'nda hidroklorik asit yüklü bir tanker ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tankerin deposu zarar görünce asit madde yola akmaya başladı.

Kimyasal madde akıntısı nedeniyle Bolu Dağı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı'nda asit yüklü tanker kaza yaptı

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI

Kaza saat 02,00 saatlerinde Bolu Dağı Taşaltı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Recep Akbal idaresinde ki 14 GA 119 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan ve hidroklorik asit (tuz ruhu hammaddesi) taşıyan Tuncay İşalan idaresinde ki 01 DK 849 tankere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü yaralanırken, tankerin ise asit deposu zarar gördü.Bolu Dağı'nda asit yüklü tanker kaza yaptı

YOL ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Depodan sızan asit maddenin D-100 karayoluna akması ile birlikte ortaya koku ve duman çıkmaya başladı. Bunun üzerine olay yerine Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı. AFAD ekipleri gaz üzerinde ölçümler yaptıktan sonra yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yaralı sürücü ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenina ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bolu Dağı'nda asit yüklü tanker kaza yaptı

ASİT BAŞKA BİR TANKERE AKTARILACAK

Kaza alanına araçların sokulmasına izin verilmezken, Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri ise kaza yapan tanker çevresine görevlilerin dışında kimseyi yaklaştırmadı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, asit maddenin başka bir tankere doldurulacağı ve yolun yıkanmasının ardından tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.Bolu Dağı'nda asit yüklü tanker kaza yaptı

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Bolu Dağı'nda asit yüklü tanker kaza yaptı


Bolu Dağı'nda asit yüklü tanker kaza yaptı

Bolu Dağı'nda asit yüklü tanker kaza yaptı

Bolu Dağı'nda asit yüklü tanker kaza yaptı

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