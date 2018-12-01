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Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği uygulaması

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

AA | 01.12.2018 - 13:19..
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Kış lastiği uygulamasının resmen yürürlüğe girmesinin ardından il ve ilçelerde trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen lastik kontrolleri başladı. Kış denilince akla ilk gelen illerden biri olan Bolu'da da trafik polisleri kontrol gerçekleştirdi.

Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği uygulaması

Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği uygulaması

LASTİK DENETİMİ

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği uygulaması

Polislerin uyguladığı denetimlerde özellikle ticari taşıtlar ile yük taşıyan araçlar polisler tarafından çevrilerek inceleme altına alındı.

Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği uygulaması

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