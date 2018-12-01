Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği uygulaması

Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Jinping ile bir araya geldi

1 Aç kalan ayının imdadına Mehmetçik koştu Kato Dağı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle uzun süre yiyecek bulamayan ayının karnını Türk askeri doyurdu.

2 Orman köylüsüne 2 milyar 140 milyon liralık destek Tarım ve Orman Bakanlığı, orman köylüsüne bu yılın ilk 10 ayında çeşitli alanlarda yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destek sağladı.

3 Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum Zonguldak'ta sahildeki bir büfenin camlarını kırarak içeri giren hırsız, geride, 'İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim' yazılı not bıraktı.

4 Hizmetçi kadın, çalıştığı evi soydu Zeytinburnu’nda Kırgızistan uyruklu hizmetçi bir kadın, temizliğe gittiği evi soydu. Evden 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saat çalan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

5 Hegemonya nedir Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal ve ekonomik egemenliği anlamına gelen hegemonya, daha çok burjuvazi değerlerine göre işleyen kültürel ve ideolojik bir metot olarak anlaşılıyor.

6 Fenerbahçe Kulübü: Koeman haberleri yalan Fenerbahçe Kulübü, Erwin Koeman’ın "2019 yılını göremem" şeklinde bir açıklamasının olmadığını duyurdu.