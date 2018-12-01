Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği uygulaması

Kış lastiği uygulamasının resmen yürürlüğe girmesinin ardından il ve ilçelerde trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen lastik kontrolleri başladı. Kış denilince akla ilk gelen illerden biri olan Bolu'da da trafik polisleri kontrol gerçekleştirdi.
LASTİK DENETİMİ
Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Polislerin uyguladığı denetimlerde özellikle ticari taşıtlar ile yük taşıyan araçlar polisler tarafından çevrilerek inceleme altına alındı.