taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9327
Euro
6.6037
Altın
1508.65
Borsa
113653.02
Gram Altın
288.182
Bitcoin
42890.1

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

İHA | 27.12.2019 - 09:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkisini artırarak devam ediyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli’nde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı ViDEO

TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve etkisini hafta sonu boyunca göstereceği öğrenildi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

388
Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

517
Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

68
İzmir’e de kar yağışı başladı

İzmir’e de kar yağışı başladı

44
Dolandırıcılara para yatıracakken polis durdurdu

Dolandırıcılara para yatıracakken polis durdurdu

46
Başörtülü kızlara saldıran sanık: Beni karıştırmışlar

Başörtülü kızlara saldıran sanık: Beni karıştırmışlar

110
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir