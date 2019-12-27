Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkisini artırarak devam ediyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli’nde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı ViDEO

TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve etkisini hafta sonu boyunca göstereceği öğrenildi.