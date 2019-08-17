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Bolu gişelerinde kaza: 13 yaralı

TEM Otoyolu Abant Gişeleri’nde meydana gelen kazada bir otomobil ve minibüs çarpıştı. 13 kişi yaralanırken yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

İHA | 17.08.2019 - 08:53..
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Kurban Bayramı tatilinden memleketine dönen Halil Yiğit yönetimindeki otomobil, Abant Gişeleri girişinde Ethem Afşar yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevkedildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıklarıa araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Kazada yaralanan 2’si çocuk 13 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Bolu gişelerinde kaza: 13 yaralı

OTOMOBİLDE BULUNAN ETLER YOLA SAÇILDI

TEM Otoyolu kapatıldı Meydana gelen kazada otomobilde bulunan kurban etleri yola TEM Otoyolu’na savruldu.

Yolun etler nedeniyle kayganlaşması nedeniyle polis ekipleri otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatarak sürücüleri D-100 Karayolu’na yönlendirdi.

Bolu gişelerinde kaza: 13 yaralı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Karayolları ekiplerinin yol üzerinde yaptıkları temizliğin ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı. Yakınları sinir krizi geçirdi Yiğit ailesinin kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi.

Bolu gişelerinde kaza: 13 yaralı

Hurdaya dönen otomobili gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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