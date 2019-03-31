Bolu'da kazanan CHP'li Tanju Özcan

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tanju Özcan 47 bin 278, AK Parti adayı Fatih Metin 39 bin 895 oy aldı.

TANJU ÖZCAN KİMDİR

Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışan Özcan, Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25 ve 26. dönemde Bolu Milletvekili seçilen Özcan, 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Özcan, 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.