Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen 12 şüpheli tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmayı yürüten ekipler tarafından 9 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda; 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzmançavuş, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınmış kurmay albay, askeri mahrem yapılanma içerisinde mahrem imam olarak faaliyette bulunduğu belirlenen 1 aktif öğretmen, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 3 sivil kişi ve örgüt içerisinde aktif faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ve örgüte ait eski bir kurumda çalışan 1 kişi olmak üzere 12 şüpheliden, 11’i yakalanarak gözaltına alındı.

EVRAK VE DOSYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dijital materyaller ile bazı evrak ve dosyalara el konuldu.

1 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmaları için Bolu’ya getirilirken, firari olan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.