Bolu'da 15 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

1 MEB'den öğrencileri Atatürk'e secde ettiren görevliler hakkında karar Çocuklara okullarda Atatürk'e secde ettiren okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı.

2 Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümü ile ilgili soruşturma Baba Selim Şimşek'in bıraktığı not kağıdında adı geçen belediye çalışanlarına, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

3 Afyonkarahisar'da 9 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce cesedi bulunan kadının, Z.Ö. olduğu ortaya çıktı. Çalışmalarını derinleştiren jandarma, R.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

4 Samsun'da film gibi dolandırıcılık hikayesi Elindeki 9 bin TL değerindeki telefonu satmak için anlaştığı alıcıyı, film senaryosu gibi kurguladığı planla dolandıran şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor Bilal Saygılı Camii'nin açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca Çandarlı otoyolunu inceleyip, il başkanlığını ziyaret edecek.

6 Bursa'da yaşayan adam 40 yıldır cam yiyor Bu alışkanlığa başladığını anlatan Nusret Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.