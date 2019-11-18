Bolu'da 15 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Ankara istikameti üzerinde bir araç içinde kaçak içki taşındığı yönünde bilgi aldı.
ARACI DURDURUP ARAMA YAPTILAR
Gelen istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, seyir halinde olan aracı durdurarak arama yaptı.
15 BİN LİRALIK KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Aramalar sonucunda araç içinde, değişik markalarda piyasa değeri 15 bin 500 TL olan 46 adet kaçak içki ve alkol şişelerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 140 adet TPDK bandrolü ele geçirildi. Aracın şoförü E.Ç. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.