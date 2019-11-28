taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7573
Euro
6.3456
Altın
1458.3
Borsa
107126.18
Gram Altın
269.917
Bitcoin
43842.55

Bolu'da 15 eve giren seri hırsız yakalandı

Boluda girdiği evlerden çok sayıda ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan hırsız S.Y. (33) yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DHA | 28.11.2019 - 21:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldan bu yana Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar mahallelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen hırsız S.Y.'nin evine operasyon düzenledi.

ÇALDIĞI ÜRÜNLER EVİNDEN ÇIKTI

Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda LCD televizyon, laptop, bilgisayar, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ele geçirdi, S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

SABIKASI KABARIK

S.Y.'nin hırsızlık suçlarını uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık gibi suçlardan 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin evinde ele geçirilen elektronik eşyalardan bazıları ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sahiplerine teslim edildi.

Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı -1


Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı -2

Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı -3

Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı -4

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 askerimiz şehit oldu

5 askerimiz şehit oldu

168
Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

105
Acun Ilıcalı'nın test ettiği 7,5 milyon liralık araç

Acun Ilıcalı'nın test ettiği 7,5 milyon liralık araç

136
Gaziantep'te sokak ortasında kadına darp

Gaziantep'te sokak ortasında kadına darp

378
The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

159
Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

148
PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir