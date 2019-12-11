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Bolu'da 4 olaydan aranan cezaevi firarisi yakalandı

23 suçtan kaydı olan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç, operasyonla yakalanıp adliyeye sevk edildi.

DHA | 11.12.2019 - 12:45..
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 suç kaydı olan ve karıştığı 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç'ın yakalanması için çalışma başlattı.

"KASTEN YARALAMA, HIRSIZLIK, TEHDİT, HAKARET..."

Ekipler, Büyüktopaç'ın, Aktaş Mahallesi Seval Sokak'ta olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Büyüktopaç'ı yakaladı. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'tehdit', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal' dahil 23 suçtan kaydı olan İlker Büyüktopaç, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı -1

Cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı -2

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