Bolu’da 7 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

D-100 karayolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 7 kilo 900 gram eroinle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Mersin'de serinlemek için nehre giren iki çocuk babasının cansız bedeni bulundu.

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İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı bitti

İstanbul'a 60 bin, Ankara'ya 20 bin kişilik cami yapılmasının ardından İzmir'e yapılan 15 bin kişilik caminin de sonuna gelindi.