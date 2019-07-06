Bolu'da 72 milyon dolarlık madde ele geçirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda bir operasyon düzenledi.

26 Haziran günü gece saatlerinde Atatürk Orman Parkı yanında park halinde olan bir araçta arama yaptı.

VİTES KUTUSUNDAN ÇIKTI

Polis, araçta bulunanları gözaltına aldı, ardından da bir arama yaptı. Otomobilin vites kutusu açıldığında küçük bir kutu ortaya çıktı.

72 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE KALİFORNİYUM MADDESİ AKALANDI

Nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan, 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İthali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan kaliforniyum maddesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.