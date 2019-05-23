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Bolu'da 8 yaşındaki bir çocuk 3 metreden dereye düştü

Bolu Borazanlar Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Irak uyruklu Abdurrahman Abidin, 3 metreden dereye uçtu. Küçük çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA | 23.05.2019 - 16:23..
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Olay, saat 15.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Abdurrahman Abidin, okuldan evine döndüğü sırada bir anlık dalgınlıkla çevresindeki koruyucu duvarları yıkılan dereye düştü.

Bolu'da 8 yaşındaki bir çocuk 3 metreden dereye düştü

3 metre yükseklikten dereye düşen Abidin’in acı içinde yardım istediğini duyan diğer öğrencilerin aileleri, 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye uzattıkları merdivenle Abidin’i düştüğü yerden çıkardı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Aynı yolu kullanan diğer öğrenciler ve ailelerinin korku dolu bakışları ve gözyaşları içinde kurtarılan Abidin ve çocuğunun dereye düştüğünü duyarak panik halinde olay yerine gelen anne Khalid Abidin, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Bolu'da 8 yaşındaki bir çocuk 3 metreden dereye düştü

"TEPETAKLAK İNDİ"

Yaşanan olayı gözyaşları içinde anlatan ve duvarın yıkılmasına tepki gösteren bir vatandaş, “Şu yol açılsın, çocuklar geçsin dediler. Burayı kapatın dedik. Önceden kapalıydı. Yolu açmak için koskoca duvarı yıktılar, gittiler. Başka hiçbir şey yapmadılar. Iraklı çocuk düşmüş. Benim çocuğu sayılır. Iraklı olsun, Suriyeli olsun. Kim olursa olsun. Çocuk tepetaklak oradan indi.” dedi.

Bolu'da 8 yaşındaki bir çocuk 3 metreden dereye düştü

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