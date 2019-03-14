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Bolu’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Kendisine borcu olduğunu iddia ettiği şahsı, evinin önünde tüfekle vurarak yaralayan saldırgan, kaçmak istediği sırada çevik kuvvet polisleri tarafından yakalandı.

İHA | 14.03.2019 - 22:17..
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Bolu’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Bolu’da inşaat işçiliği yapan Yılmaz D. (29), aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan emlakçı Murat K. (33) ile Murat K.’nin yaşadığı evin önünde karşılaştı. İkili arasında borç nedeniyle yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Yılmaz D., aracında bulunan pompalı tüfekle Murat K.’yi bacaklarından vurarak yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kanlar içerisinde yerde kalan Murat K.’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Murat K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı Murat K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bolu’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı VİDEO

YANLIŞ YÖNE KAÇTI

Murat K.’yi bacaklarından vuran Yılmaz D., kaçmak isterken Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nın olduğu sokağa girdiği sırada, nöbet tutan çevik kuvvet polisleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz D., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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