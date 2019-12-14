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Bolu'da alkollü baba oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Bolu’da tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA | 14.12.2019 - 02:25..
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar Köyü'nde yaşayan Ömer Çolak (48) ile oğlu Rıza Çolak (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE VURDU

Oğluyla kavga eden baba Ömer Çolak, evde bulunan av tüfeğiyle 19 yaşındaki oğlu Rıza Çolak’a ateş etti. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde av tüfeğiyle vurulan Ömer Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu'da alkollü baba oğlunu av tüfeğiyle vurdu

ALKOLLÜ BABA GÖZALTINA ALINDI

Ömer Çolak’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen baba Ömer Çolak ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da alkollü baba oğlunu av tüfeğiyle vurdu

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