taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Bolu'da alkollü sürücü cadde üzerindeki 7 araca çarptı

Bolu'da, alkollü bir şoförün kullandığı otomobil, park halindeki 7 araca çarptı.

AA | 30.11.2019 - 04:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde seyreden Fatih B.'nin kullandığı otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledi.

222 PROMİL AKOLLÜ ÇIKTI

Sürüklenen otomobil ise önünde bulunan 3 otomobil ile yol kenarı ve kaldırımda bulunan 3 motosiklete çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 222 promil alkollü çıktı.

Bolu'da alkollü sürücü cadde üzerindeki 7 araca çarptı

1 KİŞİ YARALANDI

Yanında yolcu olarak bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Bolu'da alkollü sürücü cadde üzerindeki 7 araca çarptı

ARAÇLAR ÇEKİCİ YARDIMIYLA YOLDAN KALDIRILDI

Meydana gelen kazada, 5 otomobil ile 3 motosiklette maddi hasar oluştu. Kaza yapan otomobil ile onun çarpması sonucu hasar gören araçlar olay yerine çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan cadde, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bolu'da alkollü sürücü cadde üzerindeki 7 araca çarptı

Bolu'da alkollü sürücü cadde üzerindeki 7 araca çarptı

Bolu'da alkollü sürücü cadde üzerindeki 7 araca çarptı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya’da binlerce öğrenci, iklim için yürüdü

Almanya’da binlerce öğrenci, iklim için yürüdü

16
AYM'den memur adaylarına güvenlik soruşturmasına iptal

AYM'den memur adaylarına güvenlik soruşturmasına iptal

20
Yerköprü Şelalesi piknik alanına dönüştürüldü

Yerköprü Şelalesi piknik alanına dönüştürüldü

45
İstanbul'da narkotik operasyonunda 47 kişi tutuklandı

İstanbul'da narkotik operasyonunda 47 kişi tutuklandı

1
Engelli vatandaşın bisikletini çalanlar serbest bırakıldı

Engelli vatandaşın bisikletini çalanlar serbest bırakıldı

7
Çorum'da bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Çorum'da bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

2
Ordu'da çifte gökkuşağı görüntülendi

Ordu'da çifte gökkuşağı görüntülendi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir