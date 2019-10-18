Bolu'da araç uyarı tabelasına çarptı

Kaza D-100 karayolu Bolu Elmalık mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

TABELA YOLA DEVRİLDİ

İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Osman Öztürk idaresindeki arazi aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol üzerinde bulunan uyarı tabelasının ayağına çarptı. Çarpmanın etkisi ile ışıklı tabela yola devrilirken sürücüsü yaralandı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen ışıklı tabela nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Tabelanın kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.