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Bolu'da aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Polisin düzenlediği drone destekli operasyonda, 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA | 14.04.2019 - 15:01..
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Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

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Drone destekli operasyonda TEM otoyolu Batı Gişeleri’nde durdurulan minibüste bulunan A.A. (34), Z.Ö. (38) ve A.A. (41) araçtan indirilerek gözaltına alındı.

Bolu'da aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile minibüste yapılan aramada paketler halinde yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Z.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Bolu'da aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Bolu'da aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Bolu'da aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

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