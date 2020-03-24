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Bolu’da, aracına bağladığı tabutla sokakları dolaştı

Korona salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan bir vatandaş, otomobilinin üzerine bağladığı tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti.

İHA | 24.03.2020 - 12:38..
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Bolu’da, koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmalarının yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine Murat Çalık isimli vatandaş, farkındalık oluşturmak istedi.

ARACIN ÜZERİNE TABUT BAĞLAYIP 'EVDE KAL' UYARISI YAPTI

Evinde hazırladığı bir tabutun üzerine ‘Eğer bu okunan sela senin yada bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal' yazarak otomobilinin üzerine bağlayan Çalık, aracından sela sesini de açarak tabutla birlikte sokaklarda yaşlı vatandaşları uyardı.

"HERKESİN FARKINDA OLMASI İÇİN BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNDÜM"

Çalık, “Yaşlıların ve gereksiz dışarı çıkanların olayı ciddiye almasını, bu durumun tüm insanlığa zarar vereceğini ve yakınlarımızın, komşularımızın, yaşlılarımızın sonu ölümle sonuçlanacağı için, herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Tüm ülkeye sesleniyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Artık ciddiye almamız gerekiyor.” dedi.

Bolu’da, aracına bağladığı tabutla sokakları dolaştı

Bolu’da, aracına bağladığı tabutla sokakları dolaştı

Bolu’da, aracına bağladığı tabutla sokakları dolaştı

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