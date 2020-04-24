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Bolu’da askeri ambulans, araçla çarpıştı: 5 yaralı

Kaza sonucu 4 askeri personel ile araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA |
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Bolu’da askeri ambulans, araçla çarpıştı: 5 yaralı

Bolu'da D-100 karayolu İstanbul istikametine seyir halinde ilerleyen askeri ambulans, Sanayi Kavşağı’nda yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Aslan idaresindeki 81 AAZ 783 plakalı otomobille çarpıştı.

4 ASKERİ PERSONEL VE SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada, ambulansta bulunan 4 askeri personel ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da askeri ambulans, araçla çarpıştı: 5 yaralı

Bolu’da askeri ambulans, araçla çarpıştı: 5 yaralı

Bolu’da askeri ambulans, araçla çarpıştı: 5 yaralı

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