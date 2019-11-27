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Bolu'da astsubayın aracından 21 kilo eroin çıktı

Narkotik ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada eroin ele geçirilirken, biri astsubay 2 kişi gözaltına alındı.

DHA | 27.11.2019 - 12:11..
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Bolu'da TEM otoyolunda, narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

21 KİLO ESRAR BULUNDU

Narkotik köpeği Sezar ile birlikte yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 21 kilo 100 gram eroinin ele geçirildiği öğrenildi.

Bolu'da astsubayın aracından 21 kilo eroin çıktı

1'İ ASTSUBAY 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan elektrik ustası İ.Y. (26) ile Yüksekova Merkez Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay D.K. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da astsubayın aracından 21 kilo eroin çıktı

Bolu'da astsubayın aracından 21 kilo eroin çıktı

Bolu'da astsubayın aracından 21 kilo eroin çıktı

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