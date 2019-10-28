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Bolu'da ayakları kesilerek öldürülmüş 2 kedi bulundu

Bolu'da ayakları kesik şekilde iki ölü kedi bulununca hayvanseverler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA | 28.10.2019 - 15:58..
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Bolu'nun Başkavaklar ve Alpagut mahallelerinde, ayakları kesik iki kedi ölüsü bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bir hayvansever derneği üyesi tarafından, Beşkavaklar ve Alpagut mahallelerinde ayakları kesik bulunan 2 kedi ölüsünün görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Kedilerin ön ve arka ayakları kesilerek, telef edildiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki mesajları yazan dernek üyeleri, kedilere işkence yapan kişi ya da kişilerin bulunup, cezalandırılmasını istedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da ayakları kesilerek öldürülmüş 2 kedi bulundu


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