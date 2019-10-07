Bolu'da baba ve oğullarına kaçak içki operasyonu

Yüksek vergiler nedeniyle evde kaçak içki üretenlerin sayısı oldukça arttı.

Alkol tüketenlerin yüzde 15'i kaçak içki tercih ediyor.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi’nde bulunan 1 ev ve 1 büfe ile aynı mahalleye ait yaylada bulunan bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA İÇKİ VE MATERYALİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin, baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile G.D.’ye (36) ait 3 farklı adrese eş zamanlı yaptıkları operasyonda; 392 litre etil alkol, 654 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 114 şişe mayalanmış bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 şişe el yapımı viski, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 139 adet kullanıma hazır şişe kapağı, 1 adet fermente ısısını sabitlemek için düzenek kurulmuş market tipi meşrubat dolabı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek ele geçirildi.

BABA VE 2 OĞLU EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yakalanan maddelere el konulurken, gözaltına alınan baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.