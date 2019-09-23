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Bolu'da belediye binası duvarına dev Atatürk portresi

CHP'li belediyenin inşaat halindeki binasına İzmir Marşı eşliğinde, üniversite öğrencileri tarafından dev bir Atatürk portresi çizilmeye başlandı.

DHA | 23.09.2019 - 15:58..
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Bolu Belediyesi'nin kentte boş bulunan duvarları, portre ve grafiti çalışmalarıyla doldurma projesi kapsamında ilk olarak Bolu Belediyesi'nin inşaat halindeki kısmının duvarına dev Atatürk portresi çizimine başlandı.

Yapımı süren dev portre kentte yaşayan vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

"SADECE BU PORTRELERLE KALMAYACAK"

Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, kentte boş duvar bırakmayacaklarını anlatarak, "Şu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün portresini yapıyoruz. Tabi bununla kalmayacak. Bundan sonra da ilimiz için çok değerli olan İzzet Baysal'ımızın portresini yapacağız. Bunun için yer tespiti yapıyoruz. Sadece bu portrelerle kalmayacak. İlimiz ve ülkemiz için büyük değerlerin portrelerini yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizde görülen her boş duvar bizim için bir sanat duvarı haline gelecek. Biz burayı portrelendireceğiz. Bizim her sokağımız sanata çıkacak. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımızdan yararlanıyoruz." dedi.

Bolu'da belediye binası duvarına dev Atatürk portresi

Bolu'da belediye binası duvarına dev Atatürk portresi

Bolu'da belediye binası duvarına dev Atatürk portresi

Bolu'da belediye binası duvarına dev Atatürk portresi

Bolu'da belediye binası duvarına dev Atatürk portresi

Bolu'da belediye binası duvarına dev Atatürk portresi

Bolu'da belediye binası duvarına dev Atatürk portresi

Bolu'da belediye binası duvarına dev Atatürk portresi

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