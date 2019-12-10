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Bolu'da bir kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Bolu'da bir kişi, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini bir süre takip ettikten sonra, sokak ortasında 3 el ateş etti. Mermiler kadına isabet etmedi.

İHA | 10.12.2019 - 23:00..
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Sevgi Ö. isimli genç kadın, bir süre önce şiddet gördüğü nedeniyle dini nikahlı eşinden ayrılarak çocuğuyla birlikte Bolu’daki ailesinin yanına geldi.

TÜFEKLE 3 EL ATEŞ ETTİ

Eşinin evine dönmesini isteyen Recai Bozkurt, Sevgi Ö.’den olumsuz yanıt alınca Bartın’dan Bolu’ya geldi. Akşam saatlerinde eşini takip eden Bozkurt, Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta, otomobille Sevgi Ö.’nün yanına yaklaşarak tüfekle 3 el ateş etti. Aydınlatmanın olmadığı sokakta, şans eseri mermiler genç kadına isabet etmedi.

Bolu'da bir kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevredeki vatandaşların evlerinden çıkması üzerine Recai Bozkurt, aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bolu'da bir kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

"GEL KONUŞALIM"

Olay yerinde ilk ifadesi alınan genç kadın, ifadesinin ardından kendisini kurşun yağmuruna tutan eşiyle telefonda konuştu. Eşini, olay yerine gelmesi için dakikalarca ikna etmeye çalına Sevgi Ö., “Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Zararına olur. Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız” dedi.

"ÖLDÜRMEK İSTİYORSAN ÖLDÜR"

Tüm çabalarına rağmen dini nikahlı eşini yanına gelmesine ikna edemeyen genç kadın, gözyaşları ve çaresizlik içinde, “Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum” ifadelerini kullandı.

Bolu'da bir kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

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