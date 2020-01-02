Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu

1 Şenol Güneş: Dünya şampiyonluğu istiyorum A Milli Takımımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, hayalinin bir gün Dünya Kupası kazanmak olduğunu ifade ederken, Türkiye'nin ise buna hazır olmadığını dile getirdi.

2 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi Avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek. Ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak.

3 Yassıada'daki projede sona doğru 1960 darbesinin tanığı Yassıada'yı, demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinin büyük bir kısmı tamamlandı.

4 Aralık imalat sanayi PMI 49,5’de sabit kaldı Ekonomik büyümenin göstergesi olan İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) aralıkta değişim göstermeyerek 49,5 düzeyinde gerçekleşti. İstanbul İmalat PMI, aralıkta 52,6’ya geriledi.

5 Endonezya’daki sel felaketinde 21 kişi öldü Başkent Jakarta’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kaymasında, ölenlerin sayısı 21’e yükseldi.

6 Türk polisi ve FBI ortak operasyon gerçekleştirdi Amerikan Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) eylül ayında 10 ülkede yürütülen dolandırıcılık şebekesi operasyonunun Türkiye ayağında, Nijerya ve Türk asıllı 22 şüpheli tutuklandı.