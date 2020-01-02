taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9572
Euro
6.6804
Altın
1519.76
Borsa
114950.79
Gram Altın
291.102
Bitcoin
42425.48

Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu

Temizlik işçilerinin bulduğu kişinin kimlik bilgilerine ulaşılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

AA | 02.01.2020 - 10:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bolu Atatürk Orman Parkı'nda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören temizlik işçileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede isminin Seyfullah Şahin (58) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Türk polisi ve FBI ortak operasyon gerçekleştirdi
Amerikan Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) eylül ayında 10 ülkede yürütülen dolandırıcılık şebekesi operasyonunun Türkiye ayağında, Nijerya ve Türk asıllı 22 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
Karabağlar ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi.
Evi terk eden eşini öldürüp intihara kalkıştı
Iğdır'da Umut A., evi terk eden 1 çocuk annesi eşi Ebru A.'yı tabancayla vurarak öldürürken kendisini de göğsünden vurdu.
Balıkesir’de gençlerin tartışması kanlı bitti
Karesi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

147
İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

24
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

72
Yargıda 'seri mahkeme' ve 'basit yargılama' dönemi

Yargıda 'seri mahkeme' ve 'basit yargılama' dönemi

75
İsrail'de muhalefet Netanyahu'ya yükleniyor: Suçlusun

İsrail'de muhalefet Netanyahu'ya yükleniyor: Suçlusun

28
Evi terk eden eşini öldürüp intihara kalkıştı

Evi terk eden eşini öldürüp intihara kalkıştı

49
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir