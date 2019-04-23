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Bolu'da CHP'liler andımızı yanlış okudu

23 Nisan töreininde andımızı yanlış okuyan partililer kendi aralarında gülüştükten sonra devam etti.

İHA | 23.04.2019 - 17:48..
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CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıt Park’ta tören düzenledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve partililerin katıldığı törende, andımız da okundu.

29 EKİM'DE DE OKUYAMAMIŞTILAR

Ancak, geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen alternatif törende olduğu gibi andımız yine yanlış okundu.

Kalabalığa andımızı okutan emekli öğretmen Remzi Kocaman, andımızda geçen ‘Küçüklerimi korumak’ cümlesini, ‘Büyüklerimi korumak’ şeklinde okumasının ardından törene katılanlar kendilerini gülmekten alamadı.

Bolu'da CHP'liler andımızı yanlış okudu VİDEO

Bolu'da CHP'liler andımızı yanlış okudu

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