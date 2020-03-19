Bolu'da dayısını döverek öldüren şahıs yakalandı

Bolu'da Zafer M., aralarında daha önceden husumet bulunan dayısı Şeref Ünlü’yü parka çağırdı.
Zafer M. ile dayısı Şeref Ünlü arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
DAYISINI DARBETTİ
Zafer M., yerden aldığı taşla Ünlü’nün kafasına vurdu.
Şeref Ünlü’nün yere düşerek kanlar içerisinde kaldığını gören yeğeninin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bolu’da dayısını döverek öldüren şahıs tutuklandı
KAFASINDA KIRIKLAR OLUŞTU
Kafatasında kırıklar oluşan Ünlü, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Zafer M. ise, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yeğeni tarafından darp edilen Şeref Ünlü, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dayısının öldüğünü öğrenen Zafer M., Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Emniyette ifadesi alınan Zafer M., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.