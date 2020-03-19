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Bolu'da dayısını döverek öldüren şahıs yakalandı

Dayısını darbederek öldüren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 19.03.2020 - 17:35..
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Bolu'da Zafer M., aralarında daha önceden husumet bulunan dayısı Şeref Ünlü’yü parka çağırdı.

Zafer M. ile dayısı Şeref Ünlü arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

DAYISINI DARBETTİ

Zafer M., yerden aldığı taşla Ünlü’nün kafasına vurdu.

Şeref Ünlü’nün yere düşerek kanlar içerisinde kaldığını gören yeğeninin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu’da dayısını döverek öldüren şahıs tutuklandı

KAFASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Kafatasında kırıklar oluşan Ünlü, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Zafer M. ise, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bolu'da dayısını döverek öldüren şahıs yakalandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yeğeni tarafından darp edilen Şeref Ünlü, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede  hayatını kaybetti.

Dayısının öldüğünü öğrenen Zafer M., Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Emniyette ifadesi alınan Zafer M., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da dayısını döverek öldüren şahıs yakalandı

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