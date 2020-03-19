Bolu'da dayısını döverek öldüren şahıs yakalandı

Bangladeş'te 25 bin kişi koronavirüs duası için toplandı

1 AB Liderler Zirvesi ertelendi AB üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi'nin, korona salgını nedeniyle ertlendiği açıklandı.

2 Tahkim Kurulu nedir Futbolda alınan ya da ortaya çıkan kararlar veya durumlar sonrası sporcular, yöneticiler ve kulüpler nereye başvurur? İşte aradığınız sorunun cevabı burada...

3 Aydın'da evini ateşe verdi, yanında uyudu İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası, evi yakan şahsın ifadesi alındı.

4 Facebook, platforma koronavirüs bilgi merkezi ekleyecek Facebook, yeni oluşturduğu koronavirüs bilgi merkezini haber akışının en üstüne yerleştirecek.

5 Bangladeş'te 25 bin kişi koronavirüs duası için toplandı Vaka sayılarının artış gösterdiği ülkede, 'Evden çıkmayın' uyarılarına rağmen toplanan yaklaşık 25 bin kişi, koronavirüs duası yaptı.

6 Londra’da koronavirüs yağması Londra'da bir grup genç, korona salgını nedeniyle gece geç saatlere kadar açık olan süpermarketten içki çalmaya çalıştı.