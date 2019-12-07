taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Bolu'da deprem korkuttu

Bolu'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi.

DHA | 07.12.2019 - 04:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 01.36'da Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü olduğu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü -1

BAZILARI GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Bolu kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş panik yaşadı. Birçok vatandaş soğuk havaya rağmen Hükümet Meydanı'nda toplandı. Deprem nedeniyle birçok kişi yaşadığı paniği atlattıktan sonra evlerine geri döneceklerini söylerken, bazı kişiler de geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.

Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü -2

"YARALI YA DA CAN KAYBI YOK"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı açıklamada, "7 Aralık 2019 günü saat 01.36 itibariyle Bolu merkezli deprem olmuştur. Herhangi bir mal ve can kaybı veya yaralı haberi alınmamıştır. Duyarlı şekilde konu takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah tekrarından muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü -3

Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü -4

Bolu'daki 3.6'lık deprem vatandaşları sokağa döktü -5

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sabiha Gökçen yılın en iyi havalimanı ödülünü kazandı

Sabiha Gökçen yılın en iyi havalimanı ödülünü kazandı

30
Irak'ta protestocuların üzerine ateş açıldı

Irak'ta protestocuların üzerine ateş açıldı

23
Ersun Yanal: Kaldığımız yerden devam

Ersun Yanal: Kaldığımız yerden devam

5
Fenerbahçe Avrupa'da galibiyeti uzatmalarda aldı

Fenerbahçe Avrupa'da galibiyeti uzatmalarda aldı

2
Düğünde dans etmeyi durduran kadına ateş açıldı

Düğünde dans etmeyi durduran kadına ateş açıldı

5
Kayseri'de yangın çıkan evde 2 küçük çocuk can verdi

Kayseri'de yangın çıkan evde 2 küçük çocuk can verdi

14
FETÖ'cü SAT'çılar ile 'mahrem imamları' davasında karar

FETÖ'cü SAT'çılar ile 'mahrem imamları' davasında karar

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir