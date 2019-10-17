Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Değirmenderesi köyünde meydana geldi.
KÖYLÜLER YARDIM ETTİ
Ahmet Özdoğan (49), tarlasını sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Özdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Özdoğan’ın cesedi traktörün altından çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.