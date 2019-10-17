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Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü, traktörün altında kalarak can verdi.

İHA | 17.10.2019 - 02:57..
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Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Değirmenderesi köyünde meydana geldi.

KÖYLÜLER YARDIM ETTİ

Ahmet Özdoğan (49), tarlasını sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Özdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Özdoğan’ın cesedi traktörün altından çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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