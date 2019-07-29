taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6642
Euro
6.3124
Altın
1423.34
Borsa
102837.19
Gram Altın
259.31

Bolu'da eski polis kendini astı

Meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu, yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti.

DHA | 29.07.2019 - 03:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bolu'da akşam saatlerinde Sümer Mahallesi'nde intihar vakası meydana geldi.

Geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi. Fatih Karaahmetoğlu, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNDE EĞİTİM GÖRÜYORDU

Durum, polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede ellerinde boks eldiveni bulunan Karaahmetoğlu'nun öldüğünü belirledi. Fatih Karaahmetoğlu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitim gördüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da eski polis kendini astı

Bolu'da eski polis kendini astı

Bolu'da eski polis kendini astı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

59
Selman'ın ağabeyi öldü

Selman'ın ağabeyi öldü

71
Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

7
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

8
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

1
Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

0
Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir