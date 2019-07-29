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Başıboş eşek kazaya neden oldu: 8 yaralı

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Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

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1 Rusya’da muhalif lider zehirlendi iddiası ortalığı karıştırdı Rusya’da gerçekleşen gösteriler sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı.

2 Bolu'da eski polis kendini astı Meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu, yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti.

3 Erzincan'da eşek kazaya neden oldu Kara yoluna çıkan başıboş eşeğin yol açtığı zincirleme trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

4 Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Otomobile arkadan çarpan hafif ticari araç, refüje çıkıp aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.

5 Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi İskandinavya'da son yarım yüzyılın sıcaklık rekoru kırıldı. Kışa nisbet yapan halk soluğu denizde aldı. Birçok kişi havaların böyle devam etmesi halinde Norveç'ten çıkmayacaklarını söyledi.

6 Selman'ın ağabeyi öldü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi Bender bin Abdulaziz, 96 yaşında hayatını kaybetti.