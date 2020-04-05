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Bolu'da evde kumar oynayan 6 kişi yakalandı

Polis ekiplerince kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alınırken, şahıslara 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

AA |
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Bolu'da evde kumar oynayan 6 kişi yakalandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok işyeri kapatılırken, vatandaşların toplu şekilde bir arada bulunmaması için denetimler sıklaştırıldı.

5 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bolu'da İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine bazı vatandaşların evlerinde kumar oynattığını tespit etti.

Polis ekiplerince Semerkant Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 5 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, oyun masasında bulunan paralar ile oyun kağıtları ele geçirildi.

7 BİN 500 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ev sahibi E.C. ile kumar oynayan 5 kişiye 7 bin 500 lira para cezası kesildi.

Şüphelilerin koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için ayrıca ceza kesileceği belirtildi.

Bolu'da evde kumar oynayan 6 kişi yakalandı

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