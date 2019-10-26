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Bolu'da göl suyunun çekilmesiyle ilginç görüntüler oluştu

Bolu'da Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda, mevsimsel nedenlerle suların çekilmesiyle, göl içerisindeki ağaçlar meydana çıktı.

AA | 26.10.2019 - 03:05..
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'ndaki gölün suları mevsimsel nedenler ile yaklaşık 10 metre çekildi.

Göldeki ağaçlar, sular çekilince ortaya çıktı VİDEO

EL DEĞMEMİŞ GÜZELLİĞE SAHİP

Yaklaşık 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan gölün içinde bulunan ağaçlar, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. El değmemiş bir güzelliğe sahip olan ve özellikle yaz aylarında doğaseverlerin akınına uğrayan gölde ortaya çıkan ağaçlar, ilginç bir manzara oluşturdu. Gerek günübirlik gerekse kamp kurmak için bölgeye gelen tatilciler ise oluşan manzarayı fotoğrafladı.

Bolu'da göl suyunun çekilmesiyle ilginç görüntüler oluştu

Bolu'da göl suyunun çekilmesiyle ilginç görüntüler oluştu

Bolu'da göl suyunun çekilmesiyle ilginç görüntüler oluştu

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