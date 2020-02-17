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Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar

Bolu'da yapımı biten ancak henüz kullanılmayan bir apartmandan piyasa değeri 40 bin lira olan 161 adet kalorifer peteği çalan 2'si kadın 5 hırsız yakalandı.

İHA | 17.02.2020 - 04:15..
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İzzet Baysal mahallesi Kural sokak üzerinde bulunan yapımı bitmiş ancak henüz kullanıma açılmayan bir apartmanda takılmayı bekleyen 161 adet kalorifer peteğinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteği çaldılar

Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar

4 KİŞİ, 161 KALORİFER PETEĞİ İLE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, 2’si kadın 5 şahsın hafif ticari araçla olay yerine gelerek hırsızlık yaptığını belirledi. Kameralardan eşgalleri tespit edilen 4 şüphelinin yaşadıkları evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar

Yapılan operasyonda Y.K. (24), D.K. (30), D.Ş. (19), E.A. (19) ve Z.T. (17), piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan 161 adet kalorifer peteği ile yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar

GÜVENLİK KAMERALARI, HIRSIZLIĞI KAYBETTİ

Hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüphelinin, çaldıkları malzemeleri evlerine taşımaları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar

Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar

Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar

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