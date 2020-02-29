taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bolu'da vatandaşlar, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı.

DHA | 29.02.2020 - 15:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bolu Sivil İrade Platformu tarafından İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kadı Camii önünde toplanan kalabalık, basın açıklaması yaptı.

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı -3

"HAİN SALDIRIYI KINIYORUZ"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Bolu İl Başkanı Ahmet Koçak, "Emperyalizmin baştan beri gerçekleştirmeye çalıştığı, ‘terör devleti projesini’ hayata geçirecek zemin oluşturmaktır. Dolayısıyla Mehmetçiğin Suriye'deki varlığını sorgulayanların gizlediği hakikat budur. Biz bu hain saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz" dedi.

Yaklaşık 100 kişi daha sonra İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından dua okundu.

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı -1

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı -2

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı -4

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı -5

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı -6

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı -7

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı -8

Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı -9

İlginizi Çekebilir
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akhisar'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Abdest alırken parası çalındı
Adıyaman’da cami şadırvanında abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin TL çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.
Diyarbakır'da aileler arasında arazi kavgası: 8 yaralı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada silah, taş ve sopalar konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
1803
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
339
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
944
Erdoğan, liderlerle görüşmelerini anlattı
Erdoğan, liderlerle görüşmelerini anlattı
666
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
193
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
339
Taksicilerle Edirne'ye giden göçmenler arasında kavga
Taksicilerle Edirne'ye giden göçmenler arasında kavga
237
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir