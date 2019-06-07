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Bolu’da kaçak sigara operasyonu: 5 bin paket ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 42 bin lira olduğu belirlendi.

İHA | 07.06.2019 - 19:59..
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu.

Durdurulan otomobil sürücüsü F.A.’nın (29) şüpheli hareketleri üzerine ekipler araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerinde gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 42 bin lira olan 5 bin 235 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan sürücü F.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bolu’da kaçak sigara operasyonu: 5 bin paket ele geçirildi

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