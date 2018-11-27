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Bolu’da kamyonetle minibüs çarpıştı

Bolu'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA | 27.11.2018 - 22:02..
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D-100 karayolu Bolu Saraycık Köyü mevkiinde minibüsle kamyonet çarpıştı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ali Y. yönetimindeki minibüs, Saraycık köyü Kartalkaya Kayak Merkezi kavşağında Mustafa A. idaresindeki kamyonetle çapıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ve metrelerce sürüklenen minibüsün sürücüsü Ali Y yolcu olarak bulunan Bekir Çolakvermiş ve kamyonette bulunan İsmail Efe yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’da kamyonetle minibüs çarpıştı



Bolu’da kamyonetle minibüs çarpıştı



Bolu’da kamyonetle minibüs çarpıştı

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