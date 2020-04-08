Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, polis ekipleri salgınla mücadele kapsamında denetimleri sıklaştırdı. Vatandaşların evlerinde kalarak tedbir almaları gerekirken, bazı kişiler salgına yönelik yapılan uyarılara kulak vermedi.

CADDEDE POLİS KONTROLÜ

Bolu'da koronavirüs nedeniyle İzzet Baysal Caddesi, Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla zorunlu haller dışında yayaların kullanımına kapatıldı.

Polis ekipleri ise cadde girişinde kontrol sağladı.

8 KİŞİYE TOPLAMDA 24 BİN LİRA PARA CEZASI

Ekipler tarafından gerçekleşen denetimde, caddede dolaşan ve maske kullanmayan 8 kişiye 3’er bin liradan toplam 24 bin lira para cezası kesildi.

Kameraların kayıtta olduğu anlarda polis ekipleri, caddelerde gezenleri çevirip neden dışarıda olduğunu sordu.

Bu sırada hem maske takmayan hem de zorunlu bir ihtiyacı olmadığı halde caddede gezen vatandaş ile polis arasında diyalog yaşandı.

Bolu'da kapalı caddeye maskesiz girenlere ceza kesildi VİDEO

"BEYEFENDİYE DE 3 BİN LİRA PARA CEZASINI YAZALIM"

Polis, "Siz hem maskesizsiniz hem de zorunlu ihtiyacınız yok. Buradan geçiyorsunuz. Beyefendiye de 3 bin lira para cezasını yazalım. Şöyle köşede bir yerde yazın, buyurun." dedi.