Bolu'da kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gün boyu süren sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, kara yolu ve otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oluyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE DÜŞTÜ

Öte yandan D-100 kara yolunun Bolu Dağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde ise zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması gerçekleştirirken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.