taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69445
Euro
6.4181
Altın
1302.97
Borsa
98135.3
Gram Altın
238.548

Bolu'da kaybolan çocuk, sosyal medya çağrısı ile bulundu

9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayındaki çağrı sayesinde bulundu.

AA | 10.04.2019 - 06:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tabaklar Mahallesi'nde bulunan Sakarya İlkokulunda eğitim gören 9 yaşındaki Onur Fahri Gören'in ailesi, çocuklarının saat 15.00 sularında okuldan çıktıktan sonra eve gelmemesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bununla da yetinmeyen aile, sosyal medya üzerinden de çocuklarının kaybolduğunu duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPILDI

Polis ekipleri, okulun arkasında bulunan metruk bir binada arama yaparken, bir vatandaş da saat 22.00 sularından itibaren bir saat süreyle sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak Bolululara çocuğun bulunması için seferber olmaları çağrısında bulundu. Canlı yayında çocuğun vesikalık fotoğrafını gösteren, okulu ve kaybolduğu güzergah konusunda bilgiler veren vatandaş, çağrının sosyal medyada paylaşılarak geniş kitlelere ulaşılmasını istedi. Bu görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçen vatandaşlar Gören'in okulu ile evinin çevresinde arama çalışması başlattı.

Bolu'da kaybolan çocuk, sosyal medya çağrısı ile bulundu

Bolu'da kaybolan çocuk, sosyal medya çağrısı ile bulundu VİDEO

ÇOCUK PARKINDA BULUNDU

Onur Fahri Gören, saat 23.30 sularında okulundan 50 metre uzaklıktaki Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin bahçesindeki çocuk parkında vatandaşlarca bulundu. Çocuğun bulunduğu bilgisi anında sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

Bunun üzerine bir saat canlı yayın yaparak Bolululara seslenen vatandaş da kısa sürede parka gelerek sevgiyle çocuğa sarıldı. Bu anlar sosyal medyadan canlı yayınla paylaşıldı. Parktaki arama çalışmalarına katılan 50-60 dolayındaki vatandaşın sevinci de sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Gören, kendisini bulan vatandaşlar tarafından önce okulunun müdürüne daha sonra da ailesine teslim edildi.

Bolu'da kaybolan çocuk, sosyal medya çağrısı ile bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

328
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

126
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

3
'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

8
Uber şoförleri Yenikapı'da eylem yaptı

Uber şoförleri Yenikapı'da eylem yaptı

38
Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

Cemal Kamacı: 74 yaşımda her sabah 250 şınav çekerim

8
10 şınav çekemeyen orta yaşlı erkeklerde kalp krizi riski

10 şınav çekemeyen orta yaşlı erkeklerde kalp krizi riski

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir