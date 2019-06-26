Bolu'da kocasını kıskanıp bıçaklayan kadına hapis

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir restoranda, Rukiye Çetin isimli kadın, eşinin içkili bir restoranda dansözlere para dağıttığını öğrenmesi üzerine restorana gitti.

EŞİNİ KARNINDAN YARALADI

Eşinin alkol aldığını ve dansözlere para verdiğini gören Rukiye Çetin ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift restorandan ayrıldı. Restoran dışında da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Rukiye Çetin restoranda bulunan bir masanın üzerinden aldığı meyve bıçağıyla eşini karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yerde kalan Cenikli, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Eşi Rukiye Çetin ise, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME AĞIR TAHRİK DEDİ

4 ay boyunca Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Rukiye Çetin, mahkeme heyeti tarafından öldürme kastının bulunmadığına kanaat getirilerek, tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bolu 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Rukiye Çetin, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Çetin, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğü söyledi. Çetin’in savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediğine kanaat getirerek genç kadını 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Kararla birlikte, dosyanın Ankara İstinaf Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

İLK EŞİNİ DE BIÇAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Rukiye Çetin’in, 10 yıl önce evlendiği 1 çocuğunun babası eski eşini de bıçakla yaralamaktan ve Fuat Cenikli’yi de daha önce dövmesi nedeniyle toplam 1 yıl 6 ay ceza aldığı bildirildi.