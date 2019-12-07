Bolu'da konteyner dışına çöp atanlar tespit edilecek

Bolu'da birçok sokak, yere atılan çöpler nedeniyle oldukça fazla kirleniyor.

Çöp sorununu çözmek için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adeta ilçede seferberlik ilan etti.

"BİLİNÇLİ OLARAK KONTEYNER DIŞINA ÇÖP ATILIYOR"

Başkan Özcan, vatandaşların da çöp konusunda daha duyarlı olmalarını isterken, bazı kişilerin bilinçli olarak çöpleri konteynerlerin dışına attığını ifade etti.

"BİRİLERİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Kentte tespit edilen çöp konteynerlerine kamera takılacağını ifade eden Özcan, “Geçtiğimiz aylarda 2 temizlik ambulansını devreye soktuk. Dolan çöp konteynerini hemen gidip alıyor. Biri güneyde, biri kuzeyde olmak üzere iki aracımız var. Bunun çok faydasını gördük. Ancak 31 tane değişik çöp konteynerinin kenarına çöp bırakılmış. Üstelik konteynerler boş. Burada kasıt var. Birileri provoke etmeye çalışıyor. Bu çok çirkin bir siyaset. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Bir de kasıtlı olmayanlar var. Bazen aileler çocuklarına çöp attırıyor ve çocuklar kapağı açamıyor. Kasıtlı yapanlara da şunu söylemek istiyorum; Bolu bizim evimiz. Kimler olduğunu biliyoruz. Birçok konteynerin yanına da kamera koyacağız. Bu kişileri de kamuoyuna sunacağız. Bunların kim olduğunu herkes görecek.” diye konuştu.

Bolu'da konteyner dışına çöp atanlar kamera ile tespit edilecek VİDEO

KAMERA İLE TESPİT EDİLİP PARA CEZASI VERİLECEK

Başkan Özcan, konteyner boşken çöpleri dışarıya bırakan kişilere para cezası uygulanacağını da belirtti.