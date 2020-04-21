Bolu'da koronavirüsü yenen 6 kişi taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

6 HASTA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesine Kovid-19 teşhisiyle yatırılan 6 hastanın tedavisi tamamlandı.

Koronavirüsü yenen 93 yaşındaki Ali Günaydın, 68 yaşındaki İfakat Bilgi, 38 yaşındaki Zekiye Öze, 59 yaşındaki Nurettin Celiloğlu, 44 yaşındaki Saliha Abacı ile isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Evlerine uğurlanan hastalar da tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Bolu'da koronavirüsü yenen hastalar taburcu edildi ViDEO