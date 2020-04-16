Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.
Sağlığına kavuşan vatandaşlar tek tek taburcu ediliyor.
YAŞLI ÇİFT KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus (81) ve Sare Ulus (80) çifti, İstanbul’da yaptıkları ziyaretin ardından yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Hastanede yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu Ulus çifti, tedavi görmeye başladı.
Bolu'da koronayı yenen yaşlı çift taburcu edildi VİDEO
SALGINI YENEN YAŞLI ÇİFT, TABURCU EDİLDİ
İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gün boyunca tedavi gören yaşlı çift, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine taburcu edildi.
Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yaşlı çift, evlerine uğurlandı.