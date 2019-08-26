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Bolu'da küçük kızın kamyon kasasında yolculuğu

Seyir halinde olan bir kamyonun kasasında, korunaksız oturan küçük kız olası bir kazaya davetiye çıkardı.

İHA | 26.08.2019 - 13:28..
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Bolu D-100 karayolu Ankara istikametinde ilerleyen 14 ALL 353 plakalı kamyonun kasasında, küçük bir kızın korunaksız bir şekilde yolculuk yapması diğer sürücülerin dikkatini çekti.

KÜÇÜK KIZIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Kamyonun arkasında seyreden bir otomobilde bulunan kişi, küçük kızın tehlikeli yolculuğunu kaydetti. Görüntülerde, küçük kızın kamyonun kasasının arka kısmındaki kapağa oturduğu görülüyor. Yaklaşık 80-90 kilometre hızla ilerleyen kamyondaki kızın tehlikeli yolculuğu korku dolu anlar yaşattı.

Küçük kızın kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu

Bolu'da küçük kızın kamyon kasasında yolculuğu

Bolu'da küçük kızın kamyon kasasında yolculuğu

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