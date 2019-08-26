Bolu'da küçük kızın kamyon kasasında yolculuğu

Kocasını öldüren kadın: O beni öldürecekti

1 Kocaeli'de kapısı açık minibüsten düşen kadın öldü Yolculuk yaptığı minibüsün açık olan kapısından yola düşen kadının ölmesiyle ilgili şoför gözaltına alındı. O.Ş. adlı şoför adliyeye sevk edildi.

2 Bolu'da küçük kız kamyon kasasında yolculuk etti Seyir halinde olan bir kamyonun kasasında, korunaksız oturan küçük kız olası bir kazaya davetiye çıkardı.

3 Öykü Karayel'den Emine Bulut tepkisi Müzisyen Can Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel, Emine Bulut, cinayetinin bu kadar çabuk unutulmasına tepki gösterdi.

4 Kremlin: Putin, Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Erdoğan'ın İdlib endişelerini anladığı belirtildi.

5 İstanbul'da kendini savunmak için kocasını öldürdü Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ö., "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum. O beni öldürecekti" dedi.

6 Dünyanın güneş enerjili ilk demir yolu İngiltere'de açıldı Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk demir yolu İngiltere'de faaliyete geçti. Proje başarılı olursa birçok yere aynı sistemden kurulacak.