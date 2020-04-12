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Bolu'da kumar oynayan kişilere 24 bin lira para cezası

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 24 bin lira para cezası kesilirken, ev sahibine adli işlem yapıldı.

DHA |
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Bolu'da kumar oynayan kişilere 24 bin lira para cezası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, polis ekiplerince vatandaşlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİ YAKALANDI

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda evin farklı odalarındaki masalarda içki ve sigara içerek, kumar oynayan 8 kişi, suçüstü yakalandı.

24 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerince kumar malzemelerine el koyulurken, evde bulunan 8 kişiye, 'Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er bin liralık toplam 24 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.

Bolu'da kumar oynayan kişilere 24 bin lira para cezası

Bolu'da kumar oynayan kişilere 24 bin lira para cezası

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