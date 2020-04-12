1 Bolu'da kumar oynayan kişilere 24 bin lira para cezası Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 24 bin lira para cezası kesilirken, ev sahibine adli işlem yapıldı.

2 Polisi kandırmaya çalıştı, tamirci olduğu belirlendi Adana’da sokağa çıkma yasağına uymayan ve ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.

3 Esenyurt'ta yasağı ihlal eden Suriyeliye para cezası Korona nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal eden Suriyeli, "Türkçe bilmiyorum" diyerek polisi kandırmaya çalıştı. Şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi.

4 İbrahim Kalın: Sokağa çıkma yasağı tekrar olabilir CNN Türk'te konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, " İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu." dedi.

5 Tunceli sokakları yaban keçilerine kaldı Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar gönüllü olarak yasağı uygulayarak sokağa çıkmadı. İnsanların boş bıraktığı sokaklar yaban keçileri dolaştı.

6 Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor Maske koronavirüs salgınında önemli bir rol oynarken, Rusya’da bazı modeller yeni bir akım başlattı. Karantikini…