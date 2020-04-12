Bolu'da kumar oynayan kişilere 24 bin lira para cezası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, polis ekiplerince vatandaşlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.
KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİ YAKALANDI
Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda evin farklı odalarındaki masalarda içki ve sigara içerek, kumar oynayan 8 kişi, suçüstü yakalandı.
24 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Polis ekiplerince kumar malzemelerine el koyulurken, evde bulunan 8 kişiye, 'Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er bin liralık toplam 24 bin lira para cezası kesildi.
Ayrıca ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.