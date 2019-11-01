Bolu'da lastiği çıkan tır etrafa tehlike saçtı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan tır, devrilme riskine rağmen kilometrelerce yanlanmış şekilde yoluna devam etti.

TEKERİ ÇIKAN TIR YAN YATTI

Tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilme riski olmasına rağmen kilometrelerce ilerledi. Daha sonra sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

. SÜRÜCÜLER O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Şans eseri herhangi bir kazaya neden olmayan olayda lastiğin fırladığını gören ve o anları cep telefonlarıyla görüntüleyen diğer sürücüler de büyük korku yaşadı.

Bolu’da TEM Otoyolu’nda lastiği çıkan tır tehlike saçtı