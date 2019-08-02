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Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

Seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu ormanlık alana uçan tır yandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Tırın sebep olduğu orman yangını büyümeden söndürüldü.

İHA | 02.08.2019 - 03:32..
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Bolu’da Gökçesu-Bolu karayolunda kaza meydana geldi.

Seyir halindeyken lastiği patlayan Yetkin Yılmaz idaresindeki tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Ağaçlara çarparak durabilen ve hurdaya dönen tırın sürücüsü Yılmaz ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

KENDİLERİNİ TIRDAN ATTILAR

Tırdan dumanlar yükseldiğini gören 3 kişi hızla araçtan çıktıktan saniyeler sonra tır alev alev yandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve diğer 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

YANGIN ORMANA SIÇRADI

Kazanın ardından tırda çıkan yangın, ormandaki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tır ve ormanlık alandaki yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Çift taraflı trafiğe kapatılan Gökçesu-Bolu yolu, ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

Bolu'da lastiği patlayan tır uçuruma uçtu

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