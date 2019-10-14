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Bolu'da motor üstünde tehlikeli yolculuk

Trafik kazalarında kural tanımamazlık kazalara neden oluyor. Buna bir örnekte Bolu'dan...

İHA | 14.10.2019 - 15:15..
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Bolu Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklardan birinin motosikletin ayak koyma yerine, 2 çocuğun seleye ve bir çocuğun arka bagaj çantası üzerine oturduğu görüldü. Diğerlerine göre yaşı büyük olan çocuğun kullandığı motosikletin zaman zaman dengesini kaybetmesi ve başlarında kask bulunmayan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bolu'da motor üstünde tehlikeli yolculuk

4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu VİDEO

GÖRÜNTÜ ALANI YOUTUBER SANDILAR

Kendilerini görüntüleyen kameramanı Youtuber sanan çocuklar,  görüntülerini izlemek için Youtube kanalının adresini sordu.

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