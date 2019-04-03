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Bolu'da otoyola atlayan kadın

Bolu'da okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural, yola aniden fırlayan kadını fark edip son anda çarpmaktan kurtuldu.

DHA | 03.04.2019 - 17:52..
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Okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural, okula öğrencileri almak için gittiği sırada yola aniden bir kadın fırladı. Erdal Alural, dikkati sayesinde yaptığı manevra ile kadına çarpmaktan son anda kurtuldu.

Bolu'da otoyola atlayan kadın VİDEO

KADIN BULUNAMADI

Minibüsü durdurup, kadına zarar gelip gelmediğine bakmak için araçtan inen Alural, daha sonra kadının kaçmaya başladığını görüp durumu polise haber verdi.

Bölgede çalışma yapan polis, kadını bulamadı. O anlar, minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da otoyola atlayan kadın

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