Bolu'da polise hakaret eden alkollü sürücüye 350 bin TL ceza

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Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi Zerdali Sokak'ta, dün ilginç anlar yaşandı. geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.Y. yönetimindeki 14 FJ 303 plakalı otomobil, seyir halindeyken refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin lastiği patladı.

İKİ ARAÇ DA HASAR ALDI

Yoluna devam eden sürücü, Ş.Y. yönetimindeki 34 PL 7175 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada iki otomobilde de hasar meydana geldi.

K.Y. kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNE HAKARET

Polis ekiplerine küfredip hakaret eden K.Y., saldırmaya çalışınca ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yapılan kontrolde, K.Y.'nin 2,77 promil alkollü olduğu belirlendi.

3'ÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edildi.

CEZADAN KAÇAMADI

Toplam 350 bin lira idari para cezası uygulanarak gözaltına alınan sürücü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.